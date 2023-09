MASSILIA LATIN-JAZZ / LA BANDA SALSA + Jam Session Massilia Pub Marseille, 30 septembre 2023, Marseille.

MASSILIA LATIN-JAZZ / LA BANDA SALSA + Jam Session Samedi 30 septembre, 21h00 Massilia Pub Entrée libre

Le samedi 30 septembre 2023 au Massilia Pub, 3 rue Crudère à Marseille, GRAN SOIRÉE DE SALSA avec les musiciens de la MASSILIA LATIN-JAZZ et LA BANDA SALSA (Alain « Mimo Vito » au piano; Ivan Lizarazu percussion; Fabrice Carrere au Sax; Monchi percu/coro; Eduardo Vals basse et le chanteur venezuelien José « Morao » Hernandez. Deux sets de Salsa et Latin Jazz et à la fin une « descarga » (Jam Latine) avec des musiciens invites. Venez avec vos instruments, vous voix pour chanter et vous pieds pour danser… on vous attend «

Massilia Pub 3, rue Crudère, 13006 Marseille Marseille 13006 Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-30T21:00:00+02:00 – 2023-09-30T23:59:00+02:00

