MASSILIA LATIN JAZZ, live & Jam Mardi 6 juin, 20h30 Massilia Pub

A partir de 20h30, nous vous attendons pour une nouvelle session de Jam de musique latine, de latin jazz, de performances de musiciens spontanés, de chanteuses et chanteurs latins et beaucoup de gozadera ! Tu veux chanter ? Tu as envie d’improviser avec ton saxophone, ta trompette, ou ton trombone, ton violon…Hé bien c’est là qu’il faut venir…Le groupe Massilia Latin Jazz débutera la soirée, rejoints ensuite par des invités. ENTRÉE LIBRE

Pianiste de formation classique, il se passionne pour les rythmes et

mélodies des Caraïbes et d’Amérique du Sud. Après quelques années passées sous les tropiques et au brésil où il joue avec Ilu Bata (afro-jazz) et la compagnie de danse Olodum dirigée par Bira Reis, il s’installe à Marseille. Il accompagne Yomira John, joue avec Azuquita, Rafael Quintero, Gustavo Ovalles, Ruben Paz et d’autres.

Plus récemment il intègre l’Orchestre Kanabayén d’Eduardo Vals ainsi que la Banda Salsa et le « Latin Word Kanabayén Project ». Il est le pianiste du groupe Massilia Latin Jazz.

Eduardo Vals avec son orchestre Kanabayén, enregistre son premier

CD en France « QUIMBOMBO CON SALSA », avec Déclic

Communication en 1997. En 2000, il fait de Barcelona-Espagne la ville préférée pour ses concerts. Enregistre son deuxième album « LLEVA DENTRO EL CARIBE » chez K-Industrie il continue a jouer avec

Kanabayén dans différentes salles en Espagne et aussi dans des

Festivals européens. En 2004, il est l’invité pour la Salsa dans le

prestigieux Forum Universel de las Cultural de Barcelona et en 2008 le CENDIS du Venezuela sort un nouvel album : LA NUEVA SALSA DE VALS. Il est le bassiste du groupe Massilia Latin Jazz

Né à Barranquilla – Colombie, Ivàn Lizarazo est un batteur et multipercusioniste avec beaucoup de talent, influencé par les rythmes de la musique populaire des Caraïbes colombiennes et autres genres musicaux comme la musique africaine, la salsa, le rock, le funky, le jazz et la musique électronique. Il a joué des show de percu en live avec des DJs reconnus. Il était co-créateur du groupe hijos del cacao au Panamà, où il a participé à différents festivals, exposant sa proposition sous le genre « electrocumbia ».

Avec un an de vie en France, il a fait partie de l’association vivre le monde à Brest, et proposait des ateliers de percussions colombiennes. Il faisait partie des groupes « La cosecha del barrio » et » el camaleôn y su parafernalia » avec qui il a joué plusieurs concerts en Bretagne.

Massilia Pub 3, rue Crudère, 13006 Marseille Marseille 13006 Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-06T20:30:00+02:00 – 2023-06-06T23:30:00+02:00

