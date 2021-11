Marseille Massilia Bar à Tapas Bouches-du-Rhône, Marseille Massilia Old School Hip Hop & RnB Party | DJ SAMY Massilia Bar à Tapas Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Massilia Old School Hip Hop & RnB Party | DJ SAMY Massilia Bar à Tapas, 24 décembre 2021, Marseille. Massilia Old School Hip Hop & RnB Party | DJ SAMY

Massilia Bar à Tapas, le vendredi 24 décembre à 21:00

[http://www.djsamy.fr★](http://www.djsamy.fr★) Hop Old School ★RnB ★Groove★Ragga★Dancehall. DJ SAMY : ★Ambassadeur et artiste officiel Numark (USA) parmi 25 autres artistes à travers le monde : [http://www.numark.com/artists](http://www.numark.com/artists) ★Activiste Hip Hop, fondateur du Mouvement Scratcheverywhere qui a connu un grand succès á Londres pour son lancement au fameux Chip Shop, lieu incontournable de la scène Hip Hop Londoniennes. ★ [https://youtu.be/38EmHW9XX-4](https://youtu.be/38EmHW9XX-4) ★ [https://youtu.be/2oJ628ddD6I](https://youtu.be/2oJ628ddD6I) ★Fondateur de Cuts Radio, la nouvelle radio made in Marseille avec un bouquet de 6 Radios Digitales (Lancement Janvier 2022). ★Showcase lors de la 34ème édition des championnats du monde des Djs à Londres, le DMC World DJ Championship 2018. Il rejoint la team des juges DMC portablist en 2018, 2019, 2020 et 2021. ★ [https://youtu.be/ZBp1nB7nMfY](https://youtu.be/ZBp1nB7nMfY) ★ [https://youtu.be/DYqStA1hZVY](https://youtu.be/DYqStA1hZVY) ——– #MassiliaOldSchoolHipHop ——– ★www.djsamy.fr★

Entrée libre

Massilia Bar à Tapas
21 rue Saint-Antoine 13002 Marseille

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-24T21:00:00 2021-12-24T02:00:00

