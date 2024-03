Massilia Latin Jazz Massilia Pub Marseille, mardi 26 mars 2024.

Massilia Latin Jazz ♫♫♫ Mardi 26 mars, 20h30 Massilia Pub Entrée libre

Début : 2024-03-26T20:30:00+01:00 – 2024-03-27T01:00:00+01:00

Fin : 2024-03-26T20:30:00+01:00 – 2024-03-27T01:00:00+01:00

Au programme, comme chaque mardi soir, des performances de musiciens tous niveaux, de chanteuses et chanteurs latins mais pas que ! Tous seront présents afin de profiter, danser et vivre un moment de partage et de bonne musique ensemble. L’occasion de se détendre et de se laisser porter par les rythmes entraînants des musiques latines jazz. Alors, envie de partager une chanson avec d’autres musiciens ? Envie de chanter ? Jette toi à l’eau et rejoins nous !

> tour de chauffe

Alain Vernerey Piano

Eduardo Vals bass & chant

Chafik Benza, percu

è > Jam Latine avec musiciens invités

● Le Pub cosy marseillais où l’on boit bien, où mange (très) bon et où on vibre lors d’événements ! (Stand-up / Soirée Latin Jazz / DJ Set, Sport live…)

● 3 rue Crudère, Cours Julien, 13006 Marseille – Ouvert du mardi au samedi de 17h à 02h

● Terrasse + 2 salles intérieures / Bar à bières et cocktails / Pizzas au feux de bois & Bistronomie marseillaise

● 1er étage lounge avec billard et espace privatisable.

● Plus d’infos sur www.massilia-pub.com

