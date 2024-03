Massilia Latin Jazz Massilia Pub Marseille, mardi 13 février 2024.

Massilia Latin Jazz ♫♫♫ Mardi 13 février, 20h30 Massilia Pub Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-13T20:30:00+01:00 – 2024-02-14T01:30:00+01:00

Fin : 2024-02-13T20:30:00+01:00 – 2024-02-14T01:30:00+01:00

– | + [ ]

>

L’idée de la descarga fait référence à l’acte et aux conséquences du déchargement : soulager, extraire ou retirer une charge ; se débarrasser du stress, de la nervosité ou de la mauvaise humeur. C’est tout le sens de cette nouvelle jam session latine !

Alain Vernerey Piano

Eduardo Vals bass & chant

Ivan Lizarazo percu

1er Set tour de chauffe

2ème partie Jam Latine avec musiciens invités

Jam avec des musiciens invités

——————————————

● Le Pub cosy marseillais où l’on boit bien, où mange (très) bon et où on vibre lors d’événements ! (Stand-up / Soirée Latin Jazz / DJ Set, Sport live…)

● 3 rue Crudère, Cours Julien, 13006 Marseille – Ouvert du mardi au samedi de 17h à 02h

● Terrasse + 2 salles intérieures / Bar à bières et cocktails / Pizzas au feux de bois & Bistronomie marseillaise

● 1er étage lounge avec billard et espace privatisable.

● Plus d’infos sur www.massilia-pub.com

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

Massilia Pub 3, rue Crudère, 13006 Marseille Marseille 13006 Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « http://www.massilia-pub.com »}, {« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]