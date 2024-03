Massilia Latin-Jazz guest Ugo Lemarchand Latté Marseille, vendredi 5 avril 2024.

Massilia Latin-Jazz guest Ugo Lemarchand ♫♫♫ Vendredi 5 avril, 21h00 Latté 8€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-05T21:00:00+02:00 – 2024-04-05T23:59:00+02:00

Fin : 2024-04-05T21:00:00+02:00 – 2024-04-05T23:59:00+02:00

http://www.lattemarseille.frous voyagerons à travers

l’Amérique latine en se laissant porter par les rythmes et sonorités du jazz.

Ugo Lemarchand sera l’invité spécial de la soirée.

A l’âge de douze ans, il rencontre le saxophone alto avant d’entrer au conservatoire de Montpellier quatre ans plus tard, où un répertoire classique l’attend. Son caractère déjà bien affirmé le guide cependant vers le côté populaire de la musique improvisée. En 2009, c’est l’École Nationale de Musique de Villeurbanne qui lui ouvre ses portes. Rien ne semblant pouvoir étancher la soif d’expression de l’artiste, il se tourne ensuite, sans jamais délaisser le saxophone, vers la flûte traversière, la clarinette basse, et plus récemment, le piano.

Ugo Lemarchand : saxophone

Alain Vernerey : Piano

Eduardo Vals : bass & chant

Ivan Lizarazo : percussions

PAF : 8 € (placement libre, sans réservation)

Entre cocktails délicieux et repas raffinés, fusion des sens en perspective !

Notre chef vous concocte de petits plats faits maison à base de produits frais du marché de 20h à 00h. Pour dîner, la réservation est fortement conseillée (www.lattemarseille.fr ou au 09 82 33 19 20).

INFO & RESA TABLES : www.lattemarseille.fr ou au 09 82 33 19 20

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

Latté 16, rue de l’Evêché, 13002 Marseille Marseille 13002 Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « http://www.lattemarseille.fr »}, {« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]