Croyez le ou non, le concert de folie au Makéda initialement prévu en mai 2020, initialement reporté en mars 2021 puis ré-annulé, finira par avoir lieu ! C’est incroyable et c’est très bientôt : le 25 septembre. Pour cette soirée exceptionnelle, le Massilia Gipsy Band revient en force avec de nouveaux morceaux, un nouveau spectacle, une nouvelle recrue avec l’infernal Max Briard à la batterie, et même un invité surprise. La soirée se déroulera en trois parties : d’abord le groupe Olympique de Marswing, mené par Samy Zouari à la guitare, puis le Massilia Gipsy Band, et enfin, DJ Vinodilo, qui nous concoctera un set electro entre Balkan et Sud-America, jusqu’au bout de la night. Le MGB t’embrasse Ouverture des portes : 21h Olympique de Marswing Massilia Gipsy Band DJ Vinodilo PAF : 10€ jusqu’à minuit puis 5€ Liens: MGB : [https://www.facebook.com/massiliagipsyband](https://www.facebook.com/massiliagipsyband) DJ Vinodilo : [https://www.facebook.com/djvinodilo](https://www.facebook.com/djvinodilo)

