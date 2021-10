La Destrousse La Pleïade Bouches-du-Rhône, La Destrousse Massilia Gipsy Band La Pleïade La Destrousse Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

La Destrousse

Massilia Gipsy Band La Pleïade, 8 octobre 2021, La Destrousse. Massilia Gipsy Band

La Pleïade, le vendredi 8 octobre à 19:00

Le groupe existe depuis 2017 et se compose de 6 musiciens (guitare, contrebasse, accordéon, clarinette, violon et chant), tous basés sur Marseille. Il nous fait voyager dans les pays de l’Est et distille sur son passage la musique tzigane, le swing, le klezmer, sans oublier une subtile touche de lyrique.

1€

♫♫♫ La Pleïade Lotissement les Tisserands, 13112 La Destrousse La Destrousse Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-08T19:00:00 2021-10-08T22:00:00

