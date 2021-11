Miramas La Grange du clos Ambroise Bouches-du-Rhône, Miramas Massilia Gipsy Band La Grange du clos Ambroise Miramas Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Miramas

Massilia Gipsy Band La Grange du clos Ambroise, 11 décembre 2021, Miramas. Massilia Gipsy Band

La Grange du clos Ambroise, le samedi 11 décembre à 19:30

Les Massilia Gipsy Band sont un groupuscule de six musiciens qui sévit aux alentours de Marseille. Il est né d’une histoire assez originale, celle de quelques amis, tous musiciens, qui décident un jour de faire un groupe ensemble (on peine à le croire), autour des influences qui sont celles de chacun : le tzigane, le swing, le klezmer ou encore l’opéra. Le groupe commence par se produire dans les troquets les plus prestigieux du 5e arrondissement ; mais rapidement le succès est tel qu’il acquiert une renommée intercommunale, et joue dans des villes aussi exotiques que La Ciotat ou Aix en Provence…. …Bref, comme dirait le Monde Diplomatique : « ça déchire grave sa race ». Buvette écolo et restauration sur place PAF (Participation Aux Frais) 5€ + Adhésion à la Grange du clos Ambroise 2021 (montant libre)

5€ + adhésion

♫♫♫ La Grange du clos Ambroise 335 chemin de Miramas Vieux à Lunard, 13140 Miramas Miramas Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-11T19:30:00 2021-12-11T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Miramas Autres Lieu La Grange du clos Ambroise Adresse 335 chemin de Miramas Vieux à Lunard, 13140 Miramas Ville Miramas lieuville La Grange du clos Ambroise Miramas