La caverne Jazz, le vendredi 6 mai à 20:45

Les Massilia Gipsy Band sont une formation de six amis qui décident un jour de faire un groupe autour des influences qui sont celles de chacun : le tzigane, le swing, le klezmer ou encore l’opéra. L’ensemble marie virtuosité et sensibilité, mélancolie et optimisme, au service d’un métissage musical qui ne manque jamais de faire chavirer le public. TARIF MEMBRE : 10 € NOUVEAU MEMBRE : + 10 € RÉSERVATIONS SMS 07 54 23 05 43

A partir de 10€

♫♫♫ La caverne Jazz 20 bd Fifi Turin 13010 Marseille Marseille 10e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-06T20:45:00 2022-05-06T23:30:00

