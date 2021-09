Massilia Gipsy Band Club Convergences 1,Place Evariste Gras, 16 octobre 2021, La Ciotat.

Massilia Gipsy Band

Club Convergences 1, Place Evariste Gras, le samedi 16 octobre à 21:00

Les Massilia Gipsy Band sont un groupuscule de six musiciens qui sévit aux alentours de Marseille. Il est né d’une histoire assez originale, celle de quelques amis, tous musiciens, qui décident un jour de faire un groupe ensemble (on peine à le croire), autour des influences qui sont celles de chacun : le tzigane, le swing, le klezmer ou encore l’opéra. Le groupe commence par se produire dans les troquets les plus prestigieux du 5e arrondissement ; mais rapidement le succès est tel qu’il acquiert une renommée intercommunale, et joue dans des villes aussi exotiques que La Ciotat ou Aix en Provence. Depuis, le groupe est encensé par la critique, et collectionne les témoignages les plus élogieux : «c’était super», «quelle belle musique», ou «ils sont vraiment poststructuralistes» sont des phrases qui reviennent souvent après leurs concerts. Il faut dire que l’équipe n’est pas complètement débutante, qu’elle marie virtuosité et sensibilité, mélancolie et optimisme, au service d’un métissage musical qui ne manque jamais de faire chavirer le public. Bref, comme dirait le Monde Diplomatique : « ça déchire grave sa race ». Ouverture des portes à 20h Entrée 10€ De 20h à 20h30: 1/4h ciotaden entrée à 5€ sans condition Pass sanitaire Le Club Convergences est une association qui fonctionne grâce à l’implication de ses bénévoles. En adhérant à l’association pour 25€ à l’année, vous bénéficiez d’un tarif préférentiel à 8€ pour tous les concerts, et vous soutenez notre action culturelle et citoyenne.

10€

♫♫♫

Club Convergences 1,Place Evariste Gras 13600 La Ciotat La Ciotat Bouches-du-Rhone



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-16T21:00:00 2021-10-16T23:30:00