Massilia Gipsy Band Centre Edmond Fleg Marseille Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Massilia Gipsy Band Centre Edmond Fleg Marseille, 28 avril 2022, Marseille. Massilia Gipsy Band

Centre Edmond Fleg Marseille, le jeudi 28 avril à 19:30

Le Massilia Gipsy Band est né de l’envie de 6 copains, tous musiciens professionnels, de créer un groupe ensemble. Leurs mélodies empruntées au tzigane, swing, klezmer ou l’opéra grondent dans les troquets les plus prestigieux de Marseille. L’équipe, loin d’être novice, conjugue avec brio, virtuosité et sensibilité, mélancolie et optimisme au service d’un métissage musical. -chant : Léa Béchet; batterie : Max Briand; contrebasse : Guillaume Hogan; guitare : Manu Lepure; clarinette : Sylvain Congès; violon : François Devun. Lieu : Centre Edmond Fleg / Resa : 04 91 37 42 01 ♫♫♫ Centre Edmond Fleg Marseille 4 Impasse Dragon , 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-28T19:30:00 2022-04-28T22:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Centre Edmond Fleg Marseille Adresse 4 Impasse Dragon , 13006 Marseille Ville Marseille lieuville Centre Edmond Fleg Marseille Marseille Departement Bouches-du-Rhône

Centre Edmond Fleg Marseille Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/

Massilia Gipsy Band Centre Edmond Fleg Marseille 2022-04-28 was last modified: by Massilia Gipsy Band Centre Edmond Fleg Marseille Centre Edmond Fleg Marseille 28 avril 2022 Centre Edmond Fleg Marseille Marseille marseille

Marseille Bouches-du-Rhône