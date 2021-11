Massilia Cumbia Massilia Bar à Tapas, 11 novembre 2021, Marseille.

Massilia Cumbia

Massilia Bar à Tapas, le jeudi 11 novembre à 21:00

Toujours plus festive, toujours plus conviviale, Le @MassiliaBarAtapas vous donne rendez-vous JEUDI 11 NOV pour une soirée au sonorités Afro-colombiennes avec DjDimé !!! Derrière les platines, entre tradition et modernité, Dj Dimé cultive son groove et vous emmènera faire un voyage au rythme saccadé des maracas et des bongos. Bonne ambiance assurée, Alors Laissez-vous porter par la fièvre Cumbiera et Venez profiter de ce moment chaleureux, danser, papoter, et encore danser !

Entrée libre

♫DJ SET♫

Massilia Bar à Tapas 21 rue Saint-Antoine 13002 Marseille Marseille Le Panier Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-11T21:00:00 2021-11-11T23:59:00