Massilia Comedy Festival, 18 juin 2022, .

Massilia Comedy Festival

2022-06-18 – 2022-06-18

15 15 En 2022 à Marseille, le stand up n’aura jamais été aussi présent.



À travers une programmation de plus en plus riche et aimée du public, par l’arrivée de nouveaux artistes formés grâce à des cours de stand-up ou encore par la création de nouveaux lieux dédiés à l’humour.



2022 c’est l’essor du stand-up à Marseille. C’est la création de nouveaux spectacles issus de la scène locale, de nouveaux collectifs, de nouveaux lieux et de scènes ouvertes qui abondent la cité phocéenne.



Le stand up à Marseille, c’est pas des blagues (“c’est pas des lol”, dirait un grand artiste local). On prend ça au sérieux !



L’Art Dû Théâtre a donc décidé de célébrer cette nouvelle ère avec la création d’un festival d’humour ce 18 juin à l’Espace Julien !



Au programme : des invités de renom, des nouveaux talents à découvrir d’urgence, toute une équipe surmotivée réunie pour former un spectacle unique !



Marseille, on te le jure sur la Bonne Mère, on est pas là pour t’emboucaner !



Une programmation de l’Art Dû, hors les murs.

dernière mise à jour : 2022-05-11 par