Massilia Blues Band Espass Rognac Rognac Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Rognac

Massilia Blues Band Espass Rognac, 13 mai 2022, Rognac. Massilia Blues Band

Espass Rognac, le vendredi 13 mai à 20:00

avec Philippe Troisi (Guitare virtuelle) José Fernandez (Guitare) Jean-Philippe Meresse (Batterie) Jean-Michel Mazzella (Basse) Mylène del Biondo (Chant) Des textes de notre “aussi” regretté Gilles Azzopardi ont été mis en musique. ♫BLUES♫ Espass Rognac 99 bis bd Jean jaures 13340 Rognac Rognac Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-13T20:00:00 2022-05-13T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Rognac Autres Lieu Espass Rognac Adresse 99 bis bd Jean jaures 13340 Rognac Ville Rognac lieuville Espass Rognac Rognac Departement Bouches-du-Rhône

Espass Rognac Rognac Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rognac/

Massilia Blues Band Espass Rognac 2022-05-13 was last modified: by Massilia Blues Band Espass Rognac Espass Rognac 13 mai 2022 Espass Rognac Rognac Rognac

Rognac Bouches-du-Rhône