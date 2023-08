Séjour altitude Massif de la Vanoise, 16 septembre 2023, .

Séjour altitude 16 – 22 septembre Massif de la Vanoise Sur inscription

Du samedi 16 septembre au vendredi 22 septembre, dans le Massif de la Vanoise (rdv à Pralognan la Vanoise ; la gare de train la plus proche est celle de Moutiers Brides les Bains)

Proche des séjours Montagnes, les Jeunes de St Jean vous proposent un ressourcement spirituel et humain. 5 jours de randonnée itinérante avec nuit en refuge pour faire le tour des glaciers de la Vanoise. 5 jours pour marcher, prier, se former et se rencontrer.

Niveau sportif attendu : bon niveau

Pour plus d’informations, suivre le lien d’inscription

