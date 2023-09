GARAGAÏ : Grotte des Champignons – Sainte Victoire massif de la st Victoire Puyloubier Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Puyloubier GARAGAÏ : Grotte des Champignons – Sainte Victoire massif de la st Victoire Puyloubier, 8 octobre 2023, Puyloubier. GARAGAÏ : Grotte des Champignons – Sainte Victoire Dimanche 8 octobre, 09h30 massif de la st Victoire L’association Garagaï propose la découverte de la Grotte des champignons.

45 min de marche facile,

15 min de marche escarpée (chaînes)

5 mètres de remontée sur corde ou échelle souple.

3 mètres d’étroiture facile

enfin la grotte des champignon sur 3000 m² (30 min) massif de la st Victoire route de Puyloubier parking st Ser Puyloubier 13114 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « contact@garagai.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 22 02 27 76 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-08T09:30:00+02:00 – 2023-10-08T17:00:00+02:00

