MARCHÉ DE NOËL DU MASSEGROS – OFFICE DE TOURISME DE L’AUBRAC AUX GORGES DU TARN Massegros-Causses-Gorges Massegros Causses Gorges, 22 décembre 2023, Massegros Causses Gorges.

Massegros Causses Gorges,Lozère

Marché de Noël du Massegros à partir de 18h à la salle des fêtes, présence de nombreux exposants avec possibilité de restauration ainsi qu’une buvette sur place.

2023-12-22 fin : 2023-12-22 . EUR.

Massegros-Causses-Gorges Salle des fêtes

Massegros Causses Gorges 48500 Lozère Occitanie



Marché de Noël du Massegros (Massegros Christmas Market) from 6pm at the Salle des Fêtes, with numerous exhibitors, food and refreshments available.

El mercado navideño de Massegros comienza a las 18:00 horas en la sala de fiestas del pueblo, con una gran variedad de puestos, comida y refrescos.

Weihnachtsmarkt in Massegros ab 18 Uhr in der Festhalle, zahlreiche Aussteller mit Essensmöglichkeiten und Getränken vor Ort.

