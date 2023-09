CONCOURS DE BELOTE Massegros Causses Gorges, 10 novembre 2023, Massegros Causses Gorges.

Massegros Causses Gorges,Lozère

Participez au concours de belote à 20h30 à la salle des fêtes du Recoux. Tous les profits de cette soirée seront entièrement reversés au Téléthon.

Tarif d’inscription(sur place) : 15€ par équipe.

Venez nombreux !!….

Join in the belote competition at 8.30pm in the Recoux village hall. All profits from the evening will be donated to the Telethon.

Registration fee (on site): 15? per team.

Come one, come all!

Participe en el concurso de belote a las 20.30 h en la sala de fiestas de Recoux. Todos los beneficios de la velada se donarán al Téléthon.

Cuota de inscripción (in situ): 15 euros por equipo.

¡Venga uno, vengan todos!

Nehmen Sie um 20:30 Uhr am Belote-Wettbewerb im Festsaal von Le Recoux teil. Der gesamte Erlös dieses Abends wird an den Telethon gespendet.

Anmeldegebühr (vor Ort): 15? pro Team.

Kommen Sie zahlreich!!!

