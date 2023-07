EXPOSITION À L’ÉGLISE DE LA PIGUIÈRE – LES AMIS DE L’ÉGLISE DE LA PIGUIÈRE Massegros Causses Gorges, 4 juillet 2023, Massegros Causses Gorges.

Massegros Causses Gorges,Lozère

Du 4 juillet au 15 septembre l’église de La Piguière accueille une exposition de peintres locaux, Françoise CLAVANDIER, Anne Marie JAUNAULT et Magalie ROUDET, des peintures à l’aquarelle, huile et pastel. Vous pouvez venir admirer ces œuvres tous le….

2023-07-04 fin : 2023-09-15 18:30:00. EUR.

Massegros Causses Gorges 48500 Lozère Occitanie



From July 4 to September 15, the church of La Piguière will be hosting an exhibition by local painters Françoise CLAVANDIER, Anne Marie JAUNAULT and Magalie ROUDET, featuring watercolor, oil and pastel paintings. You can come and admire these works every…

Del 4 de julio al 15 de septiembre, la iglesia de la Piguière acoge una exposición de obras de las pintoras locales Françoise CLAVANDIER, Anne Marie JAUNAULT y Magalie ROUDET, en acuarela, óleo y pastel. Podrá venir a admirar estas obras durante todo el…

Vom 4. Juli bis zum 15. September findet in der Kirche von La Piguière eine Ausstellung der lokalen Malerinnen Françoise CLAVANDIER, Anne Marie JAUNAULT und Magalie ROUDET statt, die in Aquarell, Öl und Pastell malen. Sie können diese Werke an jedem Tag der Woche bewundern….

