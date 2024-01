MARCHÉ NOCTURNE GOURMAND DU MASSEGROS – OFFICE DE TOURISME DE L’AUBRAC AUX GORGES DU TARN Massegros Causses Gorges, vendredi 26 juillet 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-26 17:30:00

fin : 2024-07-26

Venez découvrir le marché nocturne du Massegros !

Rendez-vous sur la place du village à partir de 17h30 pour retrouver de nombreux stands de produits locaux et artisanaux. Buvette et possibilité de restauration sur place avec les produits des stands….

Programme à venir…

Renseignements au 04 66 48 88 08.

EUR.

Place de la Mairie

Massegros Causses Gorges 48500 Lozère Occitanie contact@aubrac-gorgesdutarn.com



