MASSANE MONTPELLIER CÉLÉBRE LA JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES Baillargues, vendredi 8 mars 2024.

MASSANE MONTPELLIER CÉLÉBRE LA JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES Baillargues Hérault

Mesdames, venez célébrer la journée internationale des droits des femmes vendredi 8 mars au Golf de Massane Montpellier

Bénéficiez ce jour-là d’une réduction exceptionnelle de 50% sur le tarif des green-fees

-green-fee compact 15 € au lieu de 31 €

-green-fee 9 trous sur 18 trous 19 € au lieu de 38 €

-green-fee 18 trous -2X9 trous- 32 € au lieu de 64€

Une journée particulière pour briller sur le green !

Mesdames, venez célébrer la journée internationale des droits des femmes vendredi 8 mars au Golf de Massane Montpellier

Bénéficiez ce jour-là d’une réduction exceptionnelle de 50% sur le tarif des green-fees

-green-fee compact 15 € au lieu de 31 €

-green-fee 9 trous sur 18 trous 19 € au lieu de 38 €

-green-fee 18 trous -2X9 trous- 32 € au lieu de 64€

… et prolongez cette journée délicieuse au Birdie « Resto-Bar-Music ».

Fidèle à ses traditions, le Golf de Massane Montpellier aura une attention pour toutes les dames qui viendront jouer au golf ce jour-là !

Le golf féminin est un axe de développement évident pour notre sport

La part des golfeuses dans le monde, en Europe et en France est respectivement de 25%, 26% et 27%.

En nombre de joueuses, la France se situe à la 4ème place derrière l’Allemagne, la Suède et les Pays-Bas. Parmi nos 445 000 licenciés, les femmes ne représentent que 30% !

La femme serait-elle l’avenir de l’homme au golf ? .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-08 09:00:00

fin : 2024-03-08 18:00:00

Domaine de Massane

Baillargues 34670 Hérault Occitanie

L’événement MASSANE MONTPELLIER CÉLÉBRE LA JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES Baillargues a été mis à jour le 2024-03-04 par OT MONTPELLIER