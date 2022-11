Marseille polluée ? Marseille polluante ? Massalia voX 15 boulevard de la liberté 13001, 25 novembre 2022, Marseille.

entrée libre, repas prix libre

débat harissa sur la pollution à Marseille

Massalia voX 15 boulevard de la liberté 13001 Marseille

Exposition à une pollution de l’air (particules fines) plus massives, une mobilisation autour d’un plaidoyer politique : mais quelle action ? que pèse une pétition portée par la mairie ? qu’en est-il des actions ?

Pollution des sols et histoire industrielle, les quartiers populaires d’immigration de travail touchée par une exposition forte à des produits chimiques très toxiques : quelles conséquences ? inégalités de traitement ? quelle visibilité, après la décentralisation, où en sont les actions de dépollution ?

Eco-anxiété, psychologisation de la préoccupation écologique, traitement médiatique qui individualise plutôt que de mettre en place des mesures en termes d’action publique et d’obligations des entreprises ?

Infrastructures non adaptées aux événements climatiques ?

Ecoterrorisme (mouvement contre les méga bassines), criminalisation de la lutte écologique dès lors qu’elle remet en cause les entreprises et les orientations néolibérales, avec grosse répression ?

Venez en parler avec nous. Que faire à notre échelle ?



