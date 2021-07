Marseille Massalia VOx Bouches-du-Rhône, Marseille Massa’Jam Session Massalia VOx Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Massa’Jam Session Massalia VOx, 17 juillet 2021-17 juillet 2021, Marseille. Massa’Jam Session

du samedi 17 juillet au samedi 4 septembre à Massalia VOx

Massalia vOX a le plaisir de vous annoncer le lancement d’un nouvel atelier tous les samedis de 16h30 à 18h30! Massa’JAM Session !! Pour un moment de création musicale et de partage ! Nous vous attendons avec vos instruments et votre créativité pour deux heures d’improvisation ! ♫♫♫ Massalia VOx 15 Boulevard de la Liberté, 13001 Marseille Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-17T16:30:00 2021-07-17T18:30:00;2021-07-24T16:30:00 2021-07-24T18:30:00;2021-07-31T16:30:00 2021-07-31T18:30:00;2021-08-07T16:30:00 2021-08-07T18:30:00;2021-08-14T16:30:00 2021-08-14T18:30:00;2021-08-21T16:30:00 2021-08-21T18:30:00;2021-08-28T16:30:00 2021-08-28T18:30:00;2021-09-04T16:30:00 2021-09-04T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Étiquettes évènement : Autres Lieu Massalia VOx Adresse 15 Boulevard de la Liberté, 13001 Marseille Ville Marseille lieuville Massalia VOx Marseille