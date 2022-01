Massages sonores au Forum des Sciences Forum des Sciences Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq

Massages sonores au Forum des Sciences Forum des Sciences, 30 janvier 2022, Villeneuve-d'Ascq. Massages sonores au Forum des Sciences

Forum des Sciences, le dimanche 30 janvier à 14:30

Véritables expériences sensorielles, les massages sonores proposent individuellement à chaque auditeur de s’en remettre entièrement à un spécialiste des sons, qui le berce d’ondes sonores inouïes mais pourtant très familières. Ces sons acoustiques quasi-inaudibles, issus d’objets du quotidien, sont produits par un musicien au plus près voire à l’intérieur même de l’oreille de l’auditeur, bouleversant radicalement son écoute spatiale et intérieure. En abolissant la distance, en pénétrant dans l’intimité de votre boîte crânienne, un jeu de microscope se met en place et l’abandon va de soi. * Dimanche 30 janvier de 14h30 à 17h30 * Entrée gratuite, sans réservation * Avec le collectif « Muzzix » * Lieu : Forum des Sciences

entrée libre

Renc’Art avec la Science : véritables expériences sensorielles Forum des Sciences 1 Place de l’Hôtel-de-Ville, 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-30T14:30:00 2022-01-30T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Villeneuve-d'Ascq Autres Lieu Forum des Sciences Adresse 1 Place de l'Hôtel-de-Ville, 59650 Villeneuve d’Ascq Ville Villeneuve-d'Ascq lieuville Forum des Sciences Villeneuve-d'Ascq Departement Nord

Forum des Sciences Villeneuve-d'Ascq Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeneuve-dascq/

Massages sonores au Forum des Sciences Forum des Sciences 2022-01-30 was last modified: by Massages sonores au Forum des Sciences Forum des Sciences Forum des Sciences 30 janvier 2022 Forum des sciences Villeneuve-d'Ascq Villeneuve-d'Ascq

Villeneuve-d'Ascq Nord