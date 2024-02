Massages pour femmes Studio Vlam Roquefort, jeudi 22 février 2024.

Massages pour femmes Studio Vlam Roquefort Landes

Prendre soin de soi, c’est vital et parfois mis de côté voire négligé. Alors mesdames, on ose une pause bien-être rien que pour soi avec Alexandra, praticienne expérimentée, pour une séance de massage allant de 30 à 90 minutes selon son envie !

Uniquement sur réservation.

Prendre soin de soi, c’est vital et parfois mis de côté voire négligé. Alors mesdames, on ose une pause bien-être rien que pour soi avec Alexandra, praticienne expérimentée, pour une séance de massage allant de 30 à 90 minutes selon son envie !

Uniquement sur réservation. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-22

fin : 2024-02-22

Studio Vlam 6 Carrérot Perget

Roquefort 40120 Landes Nouvelle-Aquitaine

L’événement Massages pour femmes Roquefort a été mis à jour le 2024-02-13 par OT Landes d’Armagnac