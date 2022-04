Massages des mains par Elisabetta Potasso MAC VAL – Musée d’art contemporain du Val-de-Marne Vitry-sur-Seine Catégories d’évènement: Val-de-Marne

**Massages des mains par Elisabetta Potasso** ——————————————— Au cœur de l’exposition de la collection, la massothérapeute Elisabetta Potasso est invitée par Gaëlle Choisne à incarner l’hospitalité et le soin au sein de « Temple of Love – Atopos », un écosystème imaginé plus largement au service du et des vivants. Elisabetta Potasso propose des massages des mains des visiteurs sur « La main flemme » dispositif sculptural crée par l’artiste. _Dans le cadre de « Temple of Love », invitation à Gaëlle Choisne_ _Exposition de la collection « À mains nues », massages des mains en continu_ [MAC VAL](https://www.macval.fr/Nuit-europeenne-des-musees-2022)

