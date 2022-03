Massages contés pour les tout-petits Guerlesquin, 5 avril 2022, Guerlesquin.

Massages contés pour les tout-petits Salle des associations Porz ar Gozh Ker Guerlesquin

2022-04-05 10:45:00 – 2022-03-23 11:45:00 Salle des associations Porz ar Gozh Ker

Guerlesquin Finistère Guerlesquin Finistère Bretagne

Dans le cadre de la semaine de la petite enfance, l’association Luska Liamm propose des massages contés pour les 0 à 3 ans.

Temps d’échanges entre les parents et leur enfant pour raconter, chantonner des histoires et laisser les mains exprimer les mots sur le dos, le ventre, les mains, pieds de leur enfant pour nourrir le plaisir d’écouter des histoires et être en lien direct.

luska.mx@gmail.com +33 7 83 45 86 08 https://www.luska.org/

