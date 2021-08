Neuve-Église Neuve-Église Bas-Rhin, Neuve-Église Massages bien-être avec Estelle Neuve-Église Neuve-Église Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Massages bien-être avec Estelle Neuve-Église, 18 septembre 2021, Neuve-Église. Massages bien-être avec Estelle 2021-09-18 09:30:00 – 2021-09-18 17:00:00

Neuve-Église Bas-Rhin Neuve-Église EUR Profitez d’un moment de détente grâce à une sympathique séance de amma assis ou shiatsu avec Estelle ! Elle saura vous conseiller pour le massage qui vous convient le mieux. +33 6 87 24 82 72 Profitez d’un moment de détente grâce à une sympathique séance de amma assis ou shiatsu avec Estelle ! Elle saura vous conseiller pour le massage qui vous convient le mieux. dernière mise à jour : 2021-07-30 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Neuve-Église Autres Lieu Neuve-Église Adresse Ville Neuve-Église lieuville 48.33583#7.31777