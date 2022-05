Massage

Massage, 5 juillet 2022, . Massage

2022-07-05 – 2022-07-05 EUR 20 Profitez d’une bulle de bien-être, pendant vingt-cinq minutes, en plein air en sélectionnant l’un des trois massages prodigués par Isabelle “Au cœur du soin” :

– “Pattes de chat” pratiqué sur les habits en position assis ou couché

– “la tête dans les nuages” une succession de gestes doux pour un massage des cervicales et du crâne

– “Le massage des pieds”.

Massage sur rendez-vous jusqu'à la veille midi.

