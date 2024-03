Massage parent-bébé Centre social d’animation Couleurs et Rencontres Ramonville-Saint-Agne, mercredi 15 mai 2024.

Massage parent-bébé Bébés jusqu’à 8 mois accompagnés du/des parent·s 15 mai – 12 juin, les mercredis Centre social d’animation Couleurs et Rencontres Sur inscription

Mercredis 15, 22, 29 mai et 5, 12 juin 2024, de 10h à 11h30 au centre social (18 pl. Marnac).

Cycle de 5 séances sur inscription, gratuit sous réserve d’adhésion au centre social.

Les parents apprennent à masser leur bébé dans un cadre respectueux et bienveillant. Masser pour renforcer le lien avec son bébé, communiquer avec lui autrement, soulager certains petits maux, développer la confiance en soi, se détendre et échanger avec d’autres adultes.

Cycle animé par Nathalie Bravo (de l’association Tisser le lien), instructrice certifiée par l’Association Française de Massage pour Bébé.

Centre social d’animation Couleurs et Rencontres 18 place Marnac, 2e étage au-dessus du centre commercial, 31520 Ramonville-Saint-Agne Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie 05 61 75 40 03 https://www.ramonville.fr/action-sociale-solidarite/centre-social-d-animation Horaires d’accueil téléphonique

– mardi et jeudi de 14h à 17h

– mercredi et vendredi de 9h à 12h30

massage parent-bébé