Massage multi sensoriel (corporel et bain de son) Bénesse-Maremne, 10 juin 2022, Bénesse-Maremne.

Massage multi sensoriel (corporel et bain de son) Yoga searcher 164 Chemin de Pouchucq Bénesse-Maremne

2022-06-10 18:15:00 – 2022-06-11 20:00:00 Yoga searcher 164 Chemin de Pouchucq

Bénesse-Maremne 40230

EUR 35 35 Marie, Naturopathe et Masseuse vous massera 15 minutes le haut du corps et la tête chacune votre tour pendant que vous entendrez tout le long de la séance le son des bols tibétains joués par Amandine, sonothérapeute.

(PS : le massage étant ciblé sur le haut du corps et le crâne vous n’aurez pas à vous déshabiller )

L’alliance du massage corporel et des instruments vibratoires comme les bols tibétains est une parfaite combinaison pour relaxer en profondeur le corps et l’esprit.

Les effets du massage spécialement ciblé au niveau de la tête et le haut du corps avec les vibrations sonore vous transporterons dans un état de bien-être et détente absolue.

Le relâchement du corps se fera doublement ressentir ainsi que l’apaisement mental grâce aux sons thérapeutiques.

Massage corporel spécial haut du corps accompagné d’un massage sonore aux bols tibétains

Yoga searcher 164 Chemin de Pouchucq Bénesse-Maremne

