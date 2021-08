Moux-en-Morvan Moux-en-Morvan MOUX EN MORVAN, Nièvre Massage bien-être & soin Moux-en-Morvan Moux-en-Morvan Catégories d’évènement: MOUX EN MORVAN

Nièvre

Massage bien-être & soin Moux-en-Morvan, 13 août 2021, Moux-en-Morvan. Massage bien-être & soin 2021-08-13 – 2021-08-13 Lieu-dit La Corne au Cerf La Cabane verte

Moux-en-Morvan Nièvre Massage relaxant personnalisé, inspiré de massages ancestraux traditionnels : Tuina, thaïlandais, coréen, shiatsu, séance de fasciathérapie et séance privée de Qi gong. Sur réservation. Massage de découverte (30 minutes) : 50 € (couple 80 €)

Massage de profond bien-être (50 minutes) : 75 € (couple 120 €)

Séance privée de Qi gong (30 minutes) : 30 € (couple 50 €)

Par Lou, praticienne fasciathérapeute, formatrice, enseignante Qi- gong (gymnastique traditionnelle chinoise).
dernière mise à jour : 2021-08-09

Lieu Moux-en-Morvan
Adresse Lieu-dit La Corne au Cerf La Cabane verte