du mardi 9 novembre au mardi 14 décembre à Boutique bulle de bien naitre

Venez découvrir les bienfaits du massage bébé! Le toucher est le principal sens qu’un bébé utilise dés sa naissance, nous discuterons donc de l’interet de ce moment d’échange dédié au bien-être, à l’écoute et à l’amour que vous vous pôrtez mutuellement avec bébé. Cet atelier sera tout d’abord l’occasion de pouvoir échanger entre mamans, entre bébés, et tout simplement entre nous pendant 1h00. Vous y découvrirez des gestes de massage que vous partagerez avec bébé en direct. Que vous ayez déjà pratiqué ou que vous soyez novices, vous serez les bienvenus afin de partager ce moment de bien-être. INSCRIPTION obligatoire par téléphone au 07 68 81 32 43 Places limitées (Atelier maintenu à partir de 3 inscriptions) TARIF: 25€ + 5€ avec le 2nd parent

INSCRIPTION obligatoire par téléphone au 07 68 81 32 43 Places limitées (Atelier maintenu à partir de 3 inscriptions)

55 bis route de gencay, 86000 Poitiers

2021-11-09T14:30:00 2021-11-09T15:30:00;2021-11-16T14:30:00 2021-11-16T15:30:00;2021-11-23T14:30:00 2021-11-23T15:30:00;2021-11-30T14:30:00 2021-11-30T15:30:00;2021-12-07T14:30:00 2021-12-07T15:30:00;2021-12-14T14:30:00 2021-12-14T15:30:00

