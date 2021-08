Massage Bébé aux Amandiers Saint-Crespin, 16 août 2021, Saint-Crespin.

Massage Bébé aux Amandiers 2021-08-16 14:00:00 14:00:00 – 2021-08-16 15:30:00 15:30:00

Saint-Crespin Seine-Maritime Saint-Crespin

Une première approche du massage pour satisfaire les besoins de communication et de détente de votre bébé.

Un temps de détente partagé permettant de soulager certains maux (coliques, endormissement difficile, …) et de créer un lien privilégié à travers le toucher, le regard et l’écoute.

Massage Bébé Séance 1, d’1h30 en groupe

Conseils : Il est conseillé d’arriver 5 minutes avant le début de l’atelier.

Prévoyez une serviette, une petite couverture, des vêtements souples pour vous, de quoi nourrir bébé. Huile, tapis, alèses fournis + prêt du livre “Le massage Bébé” de Vimala McClure, fondatrice de l’IAIM-AFMB.

Public : Bébé à partir de 3 semaines jusqu’à 1 an.

Tarif : 15€ + Adhésion annuelle à jour (15€)

Inscription obligatoire, nombre de places limité.

Animatrice : Jessica Demonchy, formée à Bayeux en Août 2009 auprès de L’Association Française de Massage Bébé (AFMB) et Montsé Soler.

les.amandiers@hotmail.com +33 7 67 07 45 04 https://lesamandiers76.wixsite.com/lesamandiers/massage-bebe

dernière mise à jour : 2021-07-20 par