Massage Amma – 15 min de relaxation Paris – La Défense Arena Nanterre, mardi 26 mars 2024.

Massage Amma – 15 min de relaxation Mal de dos, stress, fatigue, prenez 15min pour vous relaxez ! 26 et 28 mars Paris – La Défense Arena

Début : 2024-03-26T10:00:00+01:00 – 2024-03-26T12:00:00+01:00

Fin : 2024-03-28T13:00:00+01:00 – 2024-03-28T16:00:00+01:00

Votre rendez-vous détente

Le massage AMMA:

Le massage assis ou encore le massage sur chaise est une méthode de détente et de relaxation, pratiquée sur une chaise ergonomique prévue pour ce type de massage. Son principe est simple : soulager par le toucher. Cette pratique se développe chaque jour un peu plus pour lutter contre le stress.

1. Venez comme vous êtes

2. Détendez-vous

NB: Séance privé, habillé et confidentiel.

Paris – La Défense Arena Paris La Défense Arena Nanterre 92000 Quartier du Parc Nord Hauts-de-Seine Île-de-France

Massage Amma Assis