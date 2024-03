MASS HYSTERIA LE TETRIS Le Havre, jeudi 5 décembre 2024.

25 ans de carrière pour Mass Hysteria ! Et ils ne sont pas prêts de s’arréter.Les métalleux français reviennent avec Tenace, leur 10ème album dont la sortie est prévue en deux temps : la partie 1 en mai et la partie 2 à l’automne.Morceaux coup de point, influence trap sur d’autres et mash-up surprenants, Tenace est une combinaison unique de titres tour à tour poétiques, intimes ou engagés, aux productions accrocheuses. Après L’Armée Des Ombres (2012), Matière Noire (2015) et Maniac (2018), Mass Hysteria confirme qu’il est un groupe unique sur la scène metal française et européenne !

Tarif : 27.20 – 27.20 euros.

Début : 2024-12-05 à 20:00

Réservez votre billet ici

LE TETRIS 55 rue du 329ème R.I 76600 Le Havre 76