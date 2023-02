Masques de Fer, 4 mars 2023, Périgueux .

Masques de Fer

Place de l'Ancien Hôtel de Ville Périgueux

2023-03-04 14:30:00 – 2023-03-04 16:00:00

Périgueux

Dordogne

Samedi 4 mars

Visite Insolite Carnaval “MASQUES DE FER”

Une balade insolite “masquée”, en préambule de Carnaval pour découvrir des expressions de ferronneries entre XVII éme et XVIII éme siècle,âges d’or du Fer Forgé à Périgueux. Un regard nouveau et des clés de lecture à la rencontre de balustres, garde-corps, rampes de balcons, impostes qui dévoileront leurs secrets d’histoire, avec leur volutes, rinceaux, courbes et contre-courbes…

Un masque artisanal avec motifs réels en cadeau pour entrer dans l’atmosphère des fêtes de l’époque.

Départ : Place de l’Ancien-Hôtel-de-Ville

Heur ; 14h30 – durée 1h30 environ

Tarif unique : 8€ (espèces)

Informations et réservation : 06 75 87 02 48

+33 6 75 87 02 48

Périgueux

