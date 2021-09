Bordeaux Maison écocitoyenne Bordeaux, Gironde Masque d’Halloween avec Récup’R Maison écocitoyenne Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Maison écocitoyenne, le mercredi 27 octobre à 11:00 Gratuit, sur inscription

À partir de différents matériaux de récupération, réalisez un beau ou effrayant masque pour fêter Halloween. À partir de 8 ans, sur inscription Maison écocitoyenne Quai Richelieu, Bordeaux Bordeaux Gironde

