Masonn (murs) – Festival Hip Opsession Danse Odyssée, 26 février 2023, Orvault.

2023-02-26

Horaire : 17:30 18:25

Gratuit : non de 7 € à 11 € Billetterie

La danse contemporaine, mêlée de hip-hop et de house, de la compagnie Boukousou tire ses racines de l’univers du gwoka guadeloupéen qui est à la fois une danse, une musique et un art de vivre traditionnel. Les notions de rapport à la terre et d’énergie y ont une grande importance. “Masonn (Murs)” est le 3e volet d’un triptyque chorégraphique qui explore la question des similitudes et différences chez l’autre sur fond de hip-hop, de house et de jeux de projections vidéo et lumières envoûtantes. Pour ce projet, le chorégraphe s’est entouré de quatre danseurs-interprètes issus des danses urbaines et de la danse afro-contemporaine. Chorégraphe : Max Diakok Interprètes : Esther Trusendi, Eva Juliere, Omar Cretella, Yann Brelle Vidéo-scénographie : Claudio Cavallari Lumières : Anthony Valentin Composition de la bande originale : Rico Toto Interprètes bande son : Jaklin Etienne, Nathalie Jeanlys, Franck Nicolas, Olivier Juste et Rico Toto Costumes : Peggy Housset Tout public à partir de 6 ans Dans le cadre du Festival Hip Opsession Danse (du 16 au 26 février 2023)

Odyssée Bourg/Secteur rural Orvault 44700

02 51 78 37 50 http://www.odyssee.orvault.fr odyssee@mairie-orvault.fr 02 51 78 37 47 http://www.orvault.fr