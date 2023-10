Repair Café à la Maison Money Mason MONEY Artix, 21 octobre 2023, Artix.

Repair Café à la Maison Money Samedi 21 octobre, 14h00 Mason MONEY

Aimeriez-vous acquérir les compétences nécessaires pour comprendre, réparer et optimiser vos ordinateurs, tablettes et téléphones ?

Rejoignez-nous et partagez vos problèmes ; ensemble, nous trouverons des solutions !

Et grâce au logiciel libre, offrez une seconde jeunesse à votre matériel informatique !

Mason MONEY 36 rue du 34E Régiment d’Infanterie 64170 Artix Artix 64170 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T14:00:00+02:00 – 2023-10-21T18:00:00+02:00

