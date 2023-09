RICOCHETS – THÉÂTRE LE GRAND BLEU Masméjean Pont de Montvert – Sud Mont Lozère, 19 janvier 2024, Pont de Montvert - Sud Mont Lozère.

De petits ploufs en gros cracs, Ricochets raconte avec drôlerie et sensibilité les mésaventures d’une jeune ourse polaire malmenée par le réchauffement climatique.

Deux comédiennes, un frigo et quelques objets, des chansons.

From small splashes to big cracks, Ricochets recounts the misadventures of a young polar bear buffeted by global warming.

Two actresses, a fridge and a few objects, songs.

De las pequeñas salpicaduras a las grandes grietas, Ricochets narra con humor y sensibilidad las desventuras de un joven oso polar azotado por el calentamiento global.

Dos actrices, una nevera y algunos objetos, canciones. Una forma breve y accesible.

Ricochets erzählt auf witzige und einfühlsame Weise von den Missgeschicken einer jungen Eisbärin, die von der Klimaerwärmung gebeutelt wird, von kleinen Plumps und großen Krachen.

Zwei Schauspielerinnen, ein Kühlschrank, einige Gegenstände und Lieder.

