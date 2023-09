Journées Portes-Ouvertes : l’atelier d’artiste | Sacksick Gilles | Maslafont-Cazillac Le Vignon-en-Quercy, 14 octobre 2023, Le Vignon-en-Quercy.

Le Vignon-en-Quercy,Lot

Edition 2023, sur le territoire de Cauvaldor, 27 Artistes vous invitent à entrer dans leurs ateliers pour découvrir leurs univers

L’atelier Lith-Lissac a presque 20 ans d’âge… Cest un atelier associatif crée en 2004 par Gilles Sacksick et Bruno Mielvaque. Son nom l’indique, pour l’essentiel Litho-Lissac est voué à la lithographie : l’estampe créée sur pierre. A présent, l’atelier ajoute à la ltho d’autres techniques, telles la taille-douce ( gravure sur cuivre pratiquée principalement par Ariane Crozet ) et la gravure sur bois. Egalement l’atelier s’est beaucoup engagé dans la création, l’impression et l’édition d’ouvrages de bibliophilie : les arts du Livre. C’est aussi pour Gilles sacksick, un lieu privilégié pour peindre, notamment les grands formats..

2023-10-14 10:00:00 fin : 2023-10-15 18:00:00. EUR.

Maslafont-Cazillac

Le Vignon-en-Quercy 46600 Lot Occitanie



Edition 2023, on the territory of Cauvaldor, 27 Artists invite you to enter their studios to discover their universe

The Lith-Lissac workshop is almost 20 years old… It was founded in 2004 by Gilles Sacksick and Bruno Mielvaque. As its name suggests, Litho-Lissac is essentially devoted to lithography: printmaking on stone. Today, the workshop adds other techniques to lithography, such as intaglio (copperplate engraving practiced mainly by Ariane Crozet) and woodcutting. The studio is also heavily involved in the creation, printing and publishing of bibliophile works: les arts du Livre. For Gilles Sacksick, it’s also a privileged place for painting, especially large-format works.

En 2023, 27 artistas de la región de Cauvaldor le invitan a entrar en sus talleres para descubrir su mundo

El taller Lith-Lissac tiene casi 20 años… Fue fundado en 2004 por Gilles Sacksick y Bruno Mielvaque. Como su nombre indica, Litho-Lissac se dedica esencialmente a la litografía: grabado sobre piedra. Actualmente, el estudio añade a la litografía otras técnicas, como la calcografía (grabado en cobre practicado principalmente por Ariane Crozet) y el grabado en madera. El taller también está muy implicado en la creación, impresión y edición de obras de bibliófilo: las artes del libro. Para Gilles Sacksick, también es un lugar privilegiado para la pintura, sobre todo en grandes formatos.

Ausgabe 2023, auf dem Gebiet von Cauvaldor laden Sie 27 Künstler in ihre Ateliers ein, um ihre Welten zu entdecken

Das Atelier Lith-Lissac ist fast 20 Jahre alt… Es ist ein assoziatives Atelier, das 2004 von Gilles Sacksick und Bruno Mielvaque gegründet wurde. Wie der Name schon sagt, widmet sich Litho-Lissac im Wesentlichen der Lithografie, d. h. der Druckgrafik auf Stein. Heute werden neben der Lithografie auch andere Techniken wie Kupferstich (vor allem von Ariane Crozet praktiziert) und Holzschnitt angeboten. Das Atelier hat sich auch sehr für die Gestaltung, den Druck und die Herausgabe von bibliophilen Werken engagiert: die Künste des Buches. Für Gilles sacksick ist es auch ein bevorzugter Ort zum Malen, insbesondere von großformatigen Bildern.

