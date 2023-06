Fêtes locales Maslacq, 18 juin 2023, Maslacq.

Maslacq,Pyrénées-Atlantiques

9h : Petit déjeuner salé à la fourchette

11h : Dégustations de vin

12h : Animation par le groupe « Opération Canette »

19h : Grillades du Comité

21h : Retraite au flambeaux suivi du feu d’artifice.

Maslacq 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



9am: Savory breakfast with a fork

11am: Wine tasting

12pm: Entertainment by the « Opération Canette » group

7pm: Committee barbecue

9pm: Torchlight procession followed by fireworks

9h: Desayuno salado con tenedor

11h: Degustación de vinos

12h: Animación a cargo del grupo « Opération Canette

19.00 h: Barbacoa del Comité

21.00 h: Desfile de antorchas y fuegos artificiales

9h: Salziges Frühstück mit der Gabel

11 Uhr: Weinverkostungen

12 Uhr: Unterhaltung durch die Gruppe « Operation Canette »

19 Uhr: Grillfest des Komitees

21h: Fackelzug mit anschließendem Feuerwerk

Mise à jour le 2023-06-08 par OT Coeur de Béarn