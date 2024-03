Masilia Latin-Jazz guest Ugo Lemarchand Massilia Pub Marseille, mardi 23 janvier 2024.

Masilia Latin-Jazz guest Ugo Lemarchand ♫♫♫ Mardi 23 janvier, 20h30 Massilia Pub Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-23T20:30:00+01:00 – 2024-01-24T01:00:00+01:00

Fin : 2024-01-23T20:30:00+01:00 – 2024-01-24T01:00:00+01:00

A l’âge de douze ans, il rencontre le saxophone alto avant d’entrer au conservatoire de Montpellier quatre ans plus tard, où un répertoire classique l’attend. Son caractère déjà bien affirmé le guide cependant vers le côté populaire de la musique improvisée. En 2oo9, c’est l’École Nationale de Musique de Villeurbanne qui lui ouvre ses portes. Rien ne semblant pouvoir étancher la soif d’expression de l’artiste, il se tourne ensuite, sans jamais délaisser le saxophone, vers la flûte traversière, la clarinette basse, et plus récemment, le piano.

Alain Vernerey Piano

Eduardo Vals bass & chant

Ivan Lizarazo percu

1er Set tour de chauffe

2ème partie Jam Latine avec musiciens invités

Jam avec des musiciens invités

Massilia Pub 3, rue Crudère, 13006 Marseille Marseille 13006 Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur