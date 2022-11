Mashup film Festival 2022 : célébrez le cinéma détourneur ! La Bellevilloise, 2 décembre 2022, Paris.

Du vendredi 02 décembre 2022 au dimanche 04 décembre 2022 :

samedi, dimanche

de 18h00 à 23h00

samedi

de 11h00 à 15h00

samedi

de 12h00 à 17h00

vendredi

de 20h00 à 05h00

. payant

Accès libre les samedi 3 et dimanche 4 à Hoba et au Lou Pascalou

Soirées à 12€ les samedi 3 et dimanche 4 au Grand Action

Soirée à 11€ le vendredi 2 à la Bellevilloise

Venez célébrer le cinéma détourneur de pop culture !

Vous êtes un.e cinéphile insatiable, assoiffé.e de classiques, à l’affût de nouvelles formes ? Vous aimez la création débridée ? Vous pensez que pour réinventer le monde, il faut des convictions fortes mais aussi du second degré ?

Célébrez avec nous le mashup, cet art du montage et de l’emprunt transformatif où la punk attitude s’empare de la pop culture !

Vendredi 2 décembre

Ciné-teuf à la Bellevilloise

Le Mashup Film Festival 2022 lance ses 3 jours de folies CINÉ POP-PUNK avec une grande soirée d’ouverture festive et bigarrée à La Bellevilloise ! On démarre avec la projection de « Mash chansonnette », une programmation de court-métrages qui dézinguent, détournent, remixent, poétisent images et chansons cultes ! Puis on vous ambiance avec une farandole de jeux créatifs et délires : quizz avec cadeaux vintage à gagner, battle de monteurs-comédiens, doublage-détournement, karaoké canadien !

Ensuite, on enchaine par la plus grande fête mashup de la galaxie avec les boss du genre aux platines. Les producteurs DJ ZEBRA, DJ PROSPER, GRANDPAMINI et CAPTAIN CUMBIA pour vous servir. Ouverture de soirée avec DJ LUDO-SAN. Premier rdv CINÉ-TEUF de l’Hexagone pour danser jusqu’au petit matin sur des sons mashupés où Nirvana rencontre Michael Jackson, Shaggy est secoué par Rage Against the Machine, ou encore Joey Starr retrouve son père Dark Vador dans des remixes complètement déjantés. BoOoOoOmmm !!!

Line-up :

DJ ZEBRA

DJ PROSPER

GRANDPAMINI

CAPTAIN CUMBIA

DJ LUDO SAN

Samedi 3 décembre

Ciné-ateliers créatifs pour petits et grands à Hoba

Le Mashup Film Festival transforme Hoba en un grand terrain de jeu audiovisuel où débrider son imagination.

À la fois avant-gardiste et populaire, le mashup se ré-approprie images et sons. Il joue avec la frontière spectateurs/créateurs en réalisant des films sans tournage par l’hommage et le détournement d’images cultes : viens découvrir ce pop-art accessible à tous !

Dès midi, les chefs du food court de Hoba t’accueille pour déjeuner ! Au menu, cuisine durable et saveurs cosmopolites à prix doux.

De 14h à 17h, embarque à bord de l’univers mashup, initie-toi à l’art du montage et du détournement. Deux univers se rencontrent, les époques s’entremêlent, ton casting de rêve prend forme… Laisse-toi surprendre par les improbables rencontres permises par le mashup !

PROJECTIONS CINÉ-MYSTÈRE

Tourne la roue et laisse le hasard choisir l’un des 28 courts-métrages mashup !

Apprends à monter ton film à l’aide d’un logiciel libre de droits. De classiques du cinéma aux séries cultes et dernières vidéos délirantes du web : tout est permis !

Découvre la magie du photomontage et des images truquées : voyage dans un film culte et interagis avec son décor et ses héros ! INITIATION TABLE MASHUP

Découvre cet outil unique d’interaction entre l’image et son public et joue avec tes souvenirs cinéphiles, visuels et musicaux.

Découpe images et mots issus de magazines et affiches de cinéma, et assemble-les au format de ton choix ! Poétique, humoristique, surréaliste… le collage illumine ce que la parole ne dit pas.

Mettons deux pros du montage au défi de monter les mêmes images. L’occasion unique d’observer leur processus de création et de voir comment un même contenu peut raconter différentes histoires !

Folie douce avec NANARLAND + Compétition officielle au Grand Action

8h – 19h30 : PROJECTION EN PARTENARIAT AVEC NANARLANDNanarland est LE site ​​culte dédié aux films tellement nuls qu’ils en deviennent drôles et attachants !

Projection de films

Discussion entre Régis Brochier – réalisateur de “Nanaroscope !” pour ARTE et directeur des anthologies DVD “Les improbables de Nanarland” – et Julien Lahmi, cinéaste, directeur du Mashup Film Festival et créateur du webzine encyclopédique Mashup Cinéma.

Doublage live : des comédien.nes improvisent pour nanariser le culte… ou cultiser le nanar ?!

20h – 23h : PROJECTION DE LA SÉLECTION OFFICIELLE & CÉRÉMONIE DE REMISE DES PRIX Du parodique à l’expérimental, du réflexif au jubilatoire, du coloré à l’engagé, découvrez les 10 courts-métrages en compétition en présence des réalisateurs et membres du jury… et laissez-vous étonner par des impromptus et autres surprises, dans un élan conjoint d’hommage et de sabotage du 7ème art !

DIMANCHE 4 DECEMBRE

Ciné-tapas – Ateliers créatifs, projections et jeux au Lou Pascalou

Dans le cadre du Mashup Film Festival 2022, viens découvrir l’art du montage, du collage et du détournement dans un esprit pop, punk et cinéphile !

Recharge tes batteries avec les succulents tapas et exquises boissons du Lou Pascalou et initie-toi à cette forme de création débridée qui copie-colle, combine, se réapproprie et transforme sans limites.

De grands classiques du cinéma à tes séries TV préférées et dernières vidéos délirantes du web, le mashup abat toutes les frontières, à commencer par celle entre spectateur et créateur… Alors viens faire fusionner l’improbable et révèle ton univers !

PROJECTIONS CINÉ-MYSTÈRE

Tourne la roue et laisse le hasard choisir l’un des 28 courts-métrages mashup !

Apprends à monter ton film à l’aide d’un logiciel libre de droits. De classiques du cinéma aux séries cultes et dernières vidéos délirantes du web : tout est permis !

Découvre la magie du photomontage et des images truquées : voyage dans un film culte et interagis avec son décor et ses héros !

Découvre cet outil unique d’interaction entre l’image et son public et joue avec tes souvenirs cinéphiles, visuels et musicaux.

Rencontre avec la création web cinéphile au Grand Action

Dans le cadre du Mashup Film Festival 2022, rencontre la nouvelle vague web cinéphile !

Les réalisateur-ices et YouTubeurs qui font vibrer la toile partagent leurs secrets.Trois tandems de créateur.ices s’enchainent et projettent le film mashup de leur choix ainsi qu’un extrait de leur travail, suivi d’un échange animé par le DJ et mashupeur Juan Loaiza.La rencontre sera agrémentée de nombreuses animations (doublage-détournement, impromptus de comédiens, ciné-rébus, etc.)

La Bellevilloise 19-21 rue Boyer 75020 Paris

Métro -> 3 : Gambetta (Paris) (608m) Bus -> 96 : Henri Chevreau (Paris) (223m) Vélib -> Boyer – Ménilmontant (54.96m) Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : https://www.mashup-film-festival.com/ festival@mashupcinema.com https://www.facebook.com/MashupFilmFest https://www.facebook.com/MashupFilmFest

Thomas Pontois Affiche du Mashup Film Festival 2022