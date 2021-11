Avon Médiatheque Les Sources Vives Avon, Seine-et-Marne Mash-up littéraire : les voix des livres ! Médiatheque Les Sources Vives Avon Catégories d’évènement: Avon

A partir d’une sélection d’albums, de romans, de poésie, de textes de théâtre…autour de l’amour, il s’agira d’enregistrer la lecture d’un texte choisi et de le programmer avec le dispositif numérique [Makey Makey](https://mediatheque.seine-et-marne.fr/fr/malles-makey-makey). Au final, une borne d’écoute éphémère sera proposée tout au long de cette soirée plus que vive !

8 places

Montage sonore participatif Médiatheque Les Sources Vives 27 rue du Vieux Ru 77210 Avon Avon Seine-et-Marne

2022-01-22T19:00:00 2022-01-22T19:30:00

