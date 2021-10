Mash mon social bar:ça convivialise, ça chantonne, ça dance! Le Social Bar, 6 octobre 2021, Paris.

Le mercredi 6 octobre 2021

de 20h à 21h

Le Mashup Film Festival 2021 au Social bar : repensons ensemble la convivialité, fêtons l’art, la vie et la chaleur humaine autour de la musicale et délirante projection Mash’ chansonnette, précédée d’un vernissage et suivie d’un concert. Bouge de ton canapé et viens t’énergiser avec nous !

Le Mashup Cinéma… Mais, qu’est-ce donc que cette diablerie ?

Le Mashup copie-colle, combine, se réapproprie et transforme un catalogue illimité d’images, de sons et de motifs accessibles sur internet.

Vous rêvez de voir combiner vos univers préférés ? Votre casting de rêve ? S’entremêler les plus beaux classiques du cinéma aux images les plus modernes et délirantes ?

Vous rêviez enfin d’un espace où les cases, la séparation n’existe plus ! Bienvenue dans le mashup !

PROGRAMME

20H : Projection Mash’ chansonnette

Précédée d’un vernissage à 19h et suivie d’un concert à 21h

Le Social Bar 25, rue Villiot Paris 75012

Le Social Bar 25, rue Villiot Paris 75012



Contact :Mashup Film Festival FESTIVAL@MASHUPCINEMA.COM https://www.mashup-film-festival.com/edition-2021/

