Mash’ mon Schmilblick : ça découpe, ça colle, ça Picassote ! Le Schmilblick, 8 octobre 2021, MONTROUGE.

Date et horaire exacts : Le vendredi 8 octobre 2021

de 20h30 à 22h30

Le samedi 9 octobre 2021

de 14h à 17h

Dis donc, tu viens plus aux soirées toi ? Ce serait dommage de passer à coté de la joyeuse, heureuse et gaie bonne humeur des bénévoles du Schmilblick. Viens t’immerger dans ce lieu associatif, culturel et solidaire OUVERT A TOUS : siroter ta petite liqueur pendant la projection de films Mashup et même mettre la main à la pâte lors de nos ateliers !

Le pain n’est jamais plus savoureux que lorsqu’on a contribué à sa préparation !



Le Mashup Cinéma… Mais, qu’est-ce donc que cette diablerie ?

Le Mashup copie-colle, combine, se réapproprie et transforme un catalogue illimité d’images, de sons et de motifs accessibles sur internet.

Vous rêvez de voir combiner vos univers préférés ? Votre casting de rêve ? S’entremêler les plus beaux classiques du cinéma aux images les plus modernes et délirantes ?

Vous rêviez enfin d’un espace où les cases, la séparation n’existe plus ! Bienvenue dans le mashup !





AU PROGRAMME

VENDREDI 8 OCTOBRE / 20H30 – 22H30

Projection “Coupé de pinceau”.

SAMEDI 9 OCTOBRE / 14H – 17H

Ateliers mashup.

Plus d’infos sur notre page Facebook

Le Schmilblick 94 Avenue Henri Ginoux MONTROUGE 92120

Métro 4, arrêt Mairie de Montrouge Bus 128, arrêt Verdier



Contact :Mashup Film Festival FESTIVAL@MASHUPCINEMA.COM https://www.mashup-film-festival.com/edition-2021/ https://fb.me/e/Jv71Im2P https://twitter.com/encyclomashup

