Le mashup est le cinéma de sampling audiovisuel d’aujourd’hui. Quoi de plus naturel donc que de s’acoquiner avec un chouette tiers-lieu qui s’appelle “Le Sample” ? Venez vous y métisser-dépayser lors de cette journée spéciale Mashup Film Festival, un petit verre à la main, découvrir et échanger autour de nos animations, ateliers ainsi que notre belle projo !

Le Mashup Cinéma… Mais, qu’est-ce donc que cette diablerie ?

Le Mashup copie-colle, combine, se réapproprie et transforme un catalogue illimité d’images, de sons et de motifs accessibles sur internet.

Vous rêvez de voir combiner vos univers préférés ? Votre casting de rêve ? S’entremêler les plus beaux classiques du cinéma aux images les plus modernes et délirantes ?

Vous rêviez enfin d’un espace où les cases, la séparation n’existe plus ! Bienvenue dans le mashup !

PROGRAMME



Ateliers collages et Table MashUp.

Projections Ciné Mystère (jeune et tout publics).

Ateliers collages et Table MashUp.

Projections Ciné Mystère (jeune et tout publics).

Table ronde. Animations : ciné-quiz, doublage…

Plus de détails à venir sur notre page facebook

Le Sample 18 avenue de la République Bagnolet 93170

Contact :Mashup Film Festival FESTIVAL@MASHUPCINEMA.COM https://www.mashup-film-festival.com/edition-2021/ https://fb.me/e/1Mo8RyoKh https://twitter.com/encyclomashup

